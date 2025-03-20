Пушков: Мерц производит странное впечатление на фоне политики Вашингтона

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что возможный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц производит «странное впечатление» на фоне политики Соединённых Штатов.
«На фоне политики США Мерц производит всё более странное впечатление. Он, видимо, понятия не имеет, что такое настоящая, а не выдуманная им война. Как и депутаты бундестага, которые ему дружно аплодируют», — написал Пушков в Telegram.
Глава комиссии СФ по информполитике прокомментировал высказывания Мерца в ходе выступления в немецком парламенте.
Пушков отметил, что депутатам из ФРГ следует посмотреть видеохронику 40-х годов проошлого века, в результате они вспомнят, какие преступления совершил Третий Рейх в России и что такое настоящая война. Кроме того, немецким депутатам следует помнить, чем война обернулась для Германии.
«И самый важный вопрос: зачем Мерц говорит о “войне Путина против Европы”? Ответ очевиден: Мерц готовится воевать с Россией», — добавил Пушков.
Ранее Пушков заявил, что Европа рассчитывает, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не сможет договориться с РФ.