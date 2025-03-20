Потенциальный канцлер Германии Фридрих Мерц создает «странное впечатление» на фоне политики Соединенных Штатов. Подобное мнение выразил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Telegram-канале.
«На фоне политики США Мерц производит все более странное впечатление. Он, видимо, понятия не имеет, что такое настоящая, а не выдуманная им война. Как и депутаты бундестага, которые ему дружно аплодируют», — написал Пушков.
По его словам, немецкий политик готовится воевать с Россией, говоря о том, что президент России Владимир Путин якобы воюет с Европой.
Ранее российский лидер заявил, что сейчас против страны фактически воюют все страны НАТО. При этом Россия, по словам президента, достойно держит удар.
Накануне Мерц признал, что рано или поздно Германии придется налаживать отношения с Россией.