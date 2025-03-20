В России запустят новую программу для ветеранов СВО

Участникам специальной военной операции и членам их семей помогут открыть собственное дело. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству, координатор федерального проекта «Единой России» «Предпринимательство» Альфия Когогина. Она рассказала, что 17 марта стартовал проект «СВОй бизнес», в рамках которого успешные предприниматели поделятся с ветеранами опытом создания и развития бизнеса.