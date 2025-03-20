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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 20 марта 2025

В Иркутске потеплеет до +17 градусов 20 марта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 20 марта 2025 порадует жителей областного центра высокими дневными температурами. Как сообщили синоптики Иркутского Гидрометцентра, осадков не предвидится.

Погода в Иркутске 20 марта 2025.

— Переменная облачность, без существенных осадков, ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 3−8 м/с, температура днем +15…+17 градусов, — поделились в метеобюро.

Что касается остальных частей региона, то там ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер будет западный, северо-западный с порывами 5−10 м/с. В ночное время с увеличением скорости до 15−18 м/с. Днем при облачности воздух прогреется до +7…+12, а если выглянет солнце до +15…+20 градусов. Вот, что обещает погода в Иркутске 20 марта 2025 и регионе.