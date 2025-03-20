«Украинский конфликт обошелся Венгрии в 2,5 млн форинтов на семью»: Орбан высказался против принятия Киева в ЕС

Уже сегодня, 20 марта, начнется очередной саммит стран Евросоюза. Он пройдет в Брюсселе. На встрече лидеров стран ЕС затронут вопрос ускоренного принятия Украины в сообщество. По словам премьера Виктора Орбана, Венгрия выступит против этого предложения. Такое заявление министр сделал в ходе беседы лидеров партий, объединившихся во фракцию «Патриоты Европы».
Виктор Орбан исходит из экономических потерь страны. По его данным, украинский конфликт дорого обходится Венгрии. Государство не планирует идти на еще большие риски и придержится своей позиции относительно Киева.
«За последние три года украинский конфликт обошелся Венгрии в 2,5 млн форинтов на каждую семью и домохозяйство. Если вступление Украины в ЕС произойдет прямо сейчас, то прямые затраты составят в первый год 500 тыс. форинтов», — заключил Виктор Орбан.
Премьер Венгрии также предложил сменить руководство в Европе на более патриотическое. По его словам, либеральные представители могут довести до раскола.