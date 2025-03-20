«Украинский конфликт обошелся Венгрии в 2,5 млн форинтов на семью»: Орбан высказался против принятия Киева в ЕС

Уже сегодня, 20 марта, начнется очередной саммит стран Евросоюза. Он пройдет в Брюсселе. На встрече лидеров стран ЕС затронут вопрос ускоренного принятия Украины в сообщество. По словам премьера Виктора Орбана, Венгрия выступит против этого предложения. Такое заявление министр сделал в ходе беседы лидеров партий, объединившихся во фракцию «Патриоты Европы».