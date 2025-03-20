Тестируют реакцию человечества: Найдено объяснение предсказаниям сериала «Симпсоны» в стиле теории заговора

«Вы же смотрели “Симпсонов”? Вот эти заболевания, пандемия. Там же это всё предсказано — в обыкновенном мультфильме», — отметил он в ходе молодёжного ифтара в Уфе.
В беседе с «Газетой.ru», глава ДУМ Башкортостана пояснил, что считает необычное явление целенаправленной работой определённых сил, которые используют мемологию для пропаганды.
«Нам сначала кажется что-то абсурдным, затем это превращается в шутку, потом начинает обсуждаться как возможная реальность, а в итоге становится нормой. Это хорошо знают те, кто управляет общественным сознанием», — подчеркнул Биргалин.
Напомним, что ранее «Симпсоны» предсказали намерения Техаса стать независимым штатом и участие Камалы Харрис в президентских выборах. Впрочем, многие продолжают считать эти совпадения лишь случайностью.