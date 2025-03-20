Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тестируют реакцию человечества: Найдено объяснение предсказаниям сериала «Симпсоны» в стиле теории заговора

Глава Духовного управления мусульман Башкортостана Айнур Биргалин заявил о возможной подготовке человечества к грядущим событиям через мультсериал «Симпсоны». Муфтий считает, что за всеми предсказаниями стоят некие «закулисные дирижёры», которые тестируют реакцию людей на всевозможные катаклизмы.

Источник: Life.ru

«Вы же смотрели “Симпсонов”? Вот эти заболевания, пандемия. Там же это всё предсказано — в обыкновенном мультфильме», — отметил он в ходе молодёжного ифтара в Уфе.

В беседе с «Газетой.ru», глава ДУМ Башкортостана пояснил, что считает необычное явление целенаправленной работой определённых сил, которые используют мемологию для пропаганды.

«Нам сначала кажется что-то абсурдным, затем это превращается в шутку, потом начинает обсуждаться как возможная реальность, а в итоге становится нормой. Это хорошо знают те, кто управляет общественным сознанием», — подчеркнул Биргалин.

Напомним, что ранее «Симпсоны» предсказали намерения Техаса стать независимым штатом и участие Камалы Харрис в президентских выборах. Впрочем, многие продолжают считать эти совпадения лишь случайностью.