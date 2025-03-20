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«Приносит плоды»: в США прокомментировали политику Трампа в отношении России

ТАСС: курс Трампа на взаимодействие с РФ уже начинает приносить плоды.

Источник: Комсомольская правда

Политика президента США Дональда Трампа, направленная на сотрудничество с Россией, уже начинает давать результаты. Об этом в беседе с ТАСС рассказал анонимный американский политолог, когда комментировал телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его коллеги.

«Политика взаимодействия с Россией по более широкому дипломатическому фронту и в отношении вопросов, не ограничивающихся Украиной, начинает приносить плоды в двусторонних отношениях», — рассказал политолог.

По словам эксперта, диалог президентов РФ и США стал «значимым первым шагом» на пути к мирному урегулированию конфликта на Украине путем переговоров.

18 марта состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Беседа длилась 2 часа 28 минут. По итогу было сделано несколько важных заявлений, среди которых — поддержка Москвой идеи Белого дома о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре.