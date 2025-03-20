«Приносит плоды»: в США прокомментировали политику Трампа в отношении России

Политика президента США Дональда Трампа, направленная на сотрудничество с Россией, уже начинает давать результаты. Об этом в беседе с ТАСС рассказал анонимный американский политолог, когда комментировал телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его коллеги.
«Политика взаимодействия с Россией по более широкому дипломатическому фронту и в отношении вопросов, не ограничивающихся Украиной, начинает приносить плоды в двусторонних отношениях», — рассказал политолог.
По словам эксперта, диалог президентов РФ и США стал «значимым первым шагом» на пути к мирному урегулированию конфликта на Украине путем переговоров.
18 марта состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Беседа длилась 2 часа 28 минут. По итогу было сделано несколько важных заявлений, среди которых — поддержка Москвой идеи Белого дома о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре.