В Госдуме рассказали, как кибермошенники воруют голоса граждан

«Еще одна вариация связана с мошенничеством в сфере услуг и доставки. Злоумышленники звонят от имени курьеров, сотрудников сервисных компаний или служб доставки, используя поддельные голоса, чтобы подтвердить заказ или сообщить о проблеме с оплатой. Они просят назвать данные карты “для уточнения платежа” или предлагают оплатить услугу через ссылку, ведущую на фишинговый сайт. Эта схема работает за счет того, что звонки от служб доставки и курьеров стали обыденным явлением, а данные о покупках могут быть легко получены из утечек баз данных», — подчеркнул Немкин.