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Министр Плакольм: Вена готова стать площадкой для переговоров по Украине

Кроме того, Австрия готова быть посредником в ходе мирных переговоров.

Источник: Аргументы и факты

Вена может являться «площадкой», а также посредником в рамках мирных переговоров, касающихся ситуации на Украине, заявила австрийский министр по европейским делам Клаудия Плакольм.

Её заявление распространила пресс-служба парламента Австрии.

«Клаудиа Плакольм отчиталась о подготовительном заседании Совета по общим вопросам, на котором она, в частности, подчеркнула готовность Австрии быть площадкой и посредником для мирных переговоров между РФ и Украиной», — говорится в сообщении.

Плакольм рассказала о данной возможности в ходе встречи с евродепутатами в главном комитете Евросоюза. На мероприятии также присутствовали канцлер Австрии Кристиан Штокер и министр иностранных дел Беате Майнл-Райзинге.

Ранее сообщалось, что Австрия предоставила Украине помощь на 12,1 миллиона евро.