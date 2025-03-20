Министр Плакольм: Вена готова стать площадкой для переговоров по Украине

Вена может являться «площадкой», а также посредником в рамках мирных переговоров, касающихся ситуации на Украине, заявила австрийский министр по европейским делам Клаудия Плакольм.
Её заявление распространила пресс-служба парламента Австрии.
«Клаудиа Плакольм отчиталась о подготовительном заседании Совета по общим вопросам, на котором она, в частности, подчеркнула готовность Австрии быть площадкой и посредником для мирных переговоров между РФ и Украиной», — говорится в сообщении.
Плакольм рассказала о данной возможности в ходе встречи с евродепутатами в главном комитете Евросоюза. На мероприятии также присутствовали канцлер Австрии Кристиан Штокер и министр иностранных дел Беате Майнл-Райзинге.
Ранее сообщалось, что Австрия предоставила Украине помощь на 12,1 миллиона евро.