Фетисов призвал забыть о Гашеке после его критики матча сборных КХЛ и НХЛ

После критики предложения провести матч между сборными Континентальной и Национальной хоккейных лиг со стороны бывшего чешского хоккеиста Доминика Гашека о нем стоит просто забыть. Об этом корреспонденту aif.ru заявил депутат Государственной думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Ранее Гашек резко раскритиковал переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина о проведении хоккейного матча между командами НХЛ и КХЛ.
«Он постоянно что-то раскручивает, ему это нравится, видимо. Будет свои три копейки вставлять, а мы это обсуждать будем? Его высказывания на что могут повлиять? Кто он такой сегодняшним днем? Мы тоже умели играть и много чего добились, но разум у нас работает немного в другом ключе. Давайте забудем про Гашека», — сказал депутат.
Фетисов сообщал aif.ru, что Гашеку нужно приехать в Россию на лечение после его критики инициативы провести матч между сборными КХЛ и НХЛ.
В разговоре aif.ru он также предполагал, что матч между игроками Континентальной и Национальной хоккейных лиг может пройти в начале осени. По его словам, быстрее будет организовать встречу легенд КХЛ и НХЛ.