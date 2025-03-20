Фетисов призвал забыть о Гашеке после его критики матча сборных КХЛ и НХЛ

«Он постоянно что-то раскручивает, ему это нравится, видимо. Будет свои три копейки вставлять, а мы это обсуждать будем? Его высказывания на что могут повлиять? Кто он такой сегодняшним днем? Мы тоже умели играть и много чего добились, но разум у нас работает немного в другом ключе. Давайте забудем про Гашека», — сказал депутат.