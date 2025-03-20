В Госдуме предложили наградить доноров крови в новых регионах

«Особую ценность доноры приобретают в зоне проведения СВО на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Там в связи с напряжённой обстановкой и непрекращающимися уже более 10 лет боевыми действиями кровь — очень важный ресурс. Она нужна всегда. И благо, что там были и есть люди, которые готовы пожертвовать частичку себя для спасения другого. У нас в стране тех, кто сдал цельную кровь 40 раз или плазму крови 60 раз, награждают знаком “Почётный донор России”. Таким донорам положены ежегодные выплаты и ряд социальных льгот. Однако существующее российское законодательство пока не засчитывает активную донорскую деятельность жителей ДНР, ЛНР и новых территорий, которую они осуществляли до 1 марта 2023 года. Это несправедливо. Мы считаем, что теперь эти отзывчивые люди — полноценные граждане России, и они могут рассчитывать на учёт всего периода их донорства при получении знака “Почётный донор России”, — подчеркнул парламентарий.