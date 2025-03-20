Премьер Венгрии Орбан: Будапешт хочет восстановить свой экспорт в Россию

Венгрия заинтересована в прекращении конфликта на Украине. Это связано с желанием восстановить нормальные торговые отношения с Россией, нарушенные санкциями Евросоюза (ЕС), и вернуть доступ к ее обширному рынку. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с журналистами в Брюсселе.