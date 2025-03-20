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Премьер Венгрии Орбан: Будапешт хочет восстановить свой экспорт в Россию

Орбан признал потерю экспортных воможностей в России из-за конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Венгрия заинтересована в прекращении конфликта на Украине. Это связано с желанием восстановить нормальные торговые отношения с Россией, нарушенные санкциями Евросоюза (ЕС), и вернуть доступ к ее обширному рынку. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с журналистами в Брюсселе.

«Из-за конфликта [на Украине] цены на энергоносители стали выше, ставки по облигациям выросли, и мы потеряли в России много возможностей для экспорта», — пояснил Орбан.

Он также назвал основные причины, по которым Будапешт стремится к мирному урегулированию украинского конфликта. Так, по словам Обрана, мир теряет тысячи людей ежедневно, к тому же украинский кризис обходится очень дорого.

Ранее венгерский премьер высказался против вступления Украины в Евросоюз. Так, в рамках приближающегося саммита стран ЕС, Орбан будет отстаивать позицию по отказу вступить Украине в состав ЕС.