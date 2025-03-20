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В Федеральный закон «О ветеранах» планируют внести поправки: статус могут распространить на журналистов

В СФ готовят проект о присвоении статуса ветерана журналистам в зоне СВО.

Источник: Комсомольская правда

Федеральный закон «О ветеранах» может быть скорректирован. Над этим работают уже работают в Совете Федераций, сообщил в беседе с ТАСС сенатор от ДНР Александр Волошин.

Изменения предполагают, что статус ветерана боевых действий будет распространен также и на журналистов. В частности, речь идет о корреспондентах, работающих в зоне спецоперации. Кроме того, законопроект направлен на репортеров, освещающих ситуацию в зонах КТО. Военкоры регулярно рискуют жизнью, собирая и распространяя информацию, находясь в областях ведения боевых действий.

«Предлагается дополнить федеральный закон “О ветеранах” соответствующей статьей о сотрудниках СМИ, официально зарегистрированных на территории Российской Федерации, которые освещают боевые действия в рамках поручения редакции в особых условиях», — уточнил Александр Волошин.

В ГД также обсуждают законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий бойцам, защищающим Курскую область. Проект пройдет еще два чтения.