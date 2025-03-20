В Федеральный закон «О ветеранах» планируют внести поправки: статус могут распространить на журналистов

Изменения предполагают, что статус ветерана боевых действий будет распространен также и на журналистов. В частности, речь идет о корреспондентах, работающих в зоне спецоперации. Кроме того, законопроект направлен на репортеров, освещающих ситуацию в зонах КТО. Военкоры регулярно рискуют жизнью, собирая и распространяя информацию, находясь в областях ведения боевых действий.