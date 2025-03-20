ФСБ рассекретила архивные данные о казнях детдомовцев украинскими полицаям

ФСБ России обнародовала архивные документы о массовых казнях воспитанников одного из детских домов весной 1942 года в Днепропетровской области, оккупированной на тот момент нацистами, убийства совершались украинскими полицаями, служившими гитлеровцам.
После освобождения Днепропетровска и других районов Днепропетровской области советскими войсками осенью 1943 года сотрудники отдела контрразведки «Смерш» 8-й гвардейской армии выявили и арестовали пособников немецких оккупантов.
В их числе были бывший начальник Томаковской районной полиции Степан Плавшуда, а также другие её сотрудники и агенты. Советские контрразведчики установили факты преступлений гитлеровцев и полицаев в отношении мирных жителей. Нацисты и их пособники совершали массовые расстрелы детей, стариков и женщин.
В числе жертв указанных преступлений оказались 127 человек, включая 108 воспитанников Михайловского детского дома. Полицаи также убивали людей, находившихся в Томаковском доме инвалидов, и граждан еврейской национальности. В ходе следствия Плавшуда признал свое участие в этих казнях.
Напомним, в декабре ФСБ опубликовала архивные документы об массовых убийствах, совершенных в годы Великой Отечественной войны соединением специального назначения «Бранденбург-800» германской военной разведки «Абвер». Жертвами злодеяний становились женщины, дети и старики. Гитлеровцы расстреливали людей и сжигали их дома дотла.