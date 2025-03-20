Глава Духовного управления мусульман Башкортостана Айнур Биргалин заявил, что современная система пропаганды строится на мемологии. По его словам, многие значимые события в мире сначала «тестируются» через кино, сериалы и мультфильмы, что позволяет подготовить общество к различным катастрофам и пандемиям.
19 марта, во время молодежного ифтара в Уфе Айнур Биргалин отреагировал на популярный мем «это уже было в “Симпсонах”», подразумевающий, что многие важные события были предсказаны создателями мультсериала. Он высказал мнение, что с помощью кино и сериалов людьми играют «закулисные дирижеры», противостоять которым могут лишь глубоко верующие люди.
В беседе с изданием «Газета.Ru» Биргалин объяснил, что его высказывание связано с тем, что «закулисные дирижеры» не предсказывают будущее, а целенаправленно формируют общественное восприятие. Он отметил, что часто утверждается, что «Симпсоны» предсказывают события, но на самом деле, по его мнению, это результат работы определенных сил, которые через массовую культуру закладывают идеи и тестируют реакции общества.
В качестве примера он напомнил о серии «Мадам госсекретарь», выпущенного в 2015 году. Биргалин указал на совпадения с текущими событиями на Украине, включая фамилию главного противника, которая совпадает с фамилией Зеленского. Он подчеркнул, что это не случайность, а заранее продуманный сценарий, и призвал людей использовать свой разум для анализа происходящего. По его мнению, размышление — это путь к истине, который каждый должен пройти.
Ранее.