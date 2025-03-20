В качестве примера он напомнил о серии «Мадам госсекретарь», выпущенного в 2015 году. Биргалин указал на совпадения с текущими событиями на Украине, включая фамилию главного противника, которая совпадает с фамилией Зеленского. Он подчеркнул, что это не случайность, а заранее продуманный сценарий, и призвал людей использовать свой разум для анализа происходящего. По его мнению, размышление — это путь к истине, который каждый должен пройти.