Ответы на ЕГЭ невозможно купить в интернете, заявили в Рособрнадзоре

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Ответы на ЕГЭ купить в интернете невозможно, не было ни одного случая, когда задания экзамена появлялись в сети до начала аттестации, сообщил РИА Новости замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.
«Это полностью исключено. ЕГЭ отличает очень высокая степень защищенности экзаменационных заданий», — сказал Круглинский.
По его словам, задания и варианты экзаменационных работ разрабатываются в закрытом помещении, где нельзя пользоваться средствами связи, также там нет доступа в интернет.
«После того, как варианты контрольных измерительных материалов сформированы, они шифруются и случайным образом распределяются по регионам и периодам проведения экзаменов. Ни один человек, задействованный в этом процессе, не знает заранее, какой вариант в тот или иной экзаменационный пункт попадет», — добавил замглавы Рособрнадзора.
Кроме того, ведомство ежегодно проводит мониторинг тех якобы ответов, которые публикуются и предлагаются к продаже в интернете. «Не было ни одного случая, когда бы мы зафиксировали, что до начала экзамена в сети есть реальные контрольные измерительные материалы и ответы», — заключил Круглинский.