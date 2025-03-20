Ответы на ЕГЭ невозможно купить в интернете, заявили в Рособрнадзоре

Кроме того, ведомство ежегодно проводит мониторинг тех якобы ответов, которые публикуются и предлагаются к продаже в интернете. «Не было ни одного случая, когда бы мы зафиксировали, что до начала экзамена в сети есть реальные контрольные измерительные материалы и ответы», — заключил Круглинский.