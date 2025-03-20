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Нетаньяху подарил сенатору США серебряный пейджер в память об операции в Ливане

Нетаньяху и Феттерман обменялись подарками на встрече в Иерусалиме.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился в Иерусалиме с американским сенатором Джоном Феттерманом. Об этом сообщила канцелярия главы правительства.

«В ходе встречи, которая прошла в теплой и дружеской атмосфере, премьер-министр и его супруга поблагодарили сенатора Феттермана и его жену за их неизменную поддержку Государства Израиль с начала войны», — следует из текста сообщения.

Сенатор в свою очередь подарил израильскому премьеру оригинал статьи из американской газеты 1986 года, где была опубликована фотография Нетаньяху на церемонии открытия мемориала в Филадельфии в честь его покойного брата Йонатана, подполковника израильского спецназа, погибшего в 1976 году во время операции по освобождению заложников, захваченных пропалестинскими боевиками в аэропорту Энтеббе в Уганде.

Уточняется, что Нетаньяху растрогал подарок Феттермана.

Ранее Нетаньяху сообщил о планах укрепить отношения с Россией, для чего отправил в Россию военного секретаря Романа Гофмана.