Нетаньяху подарил сенатору США серебряный пейджер в память об операции в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился в Иерусалиме с американским сенатором Джоном Феттерманом. Об этом сообщила канцелярия главы правительства.
«В ходе встречи, которая прошла в теплой и дружеской атмосфере, премьер-министр и его супруга поблагодарили сенатора Феттермана и его жену за их неизменную поддержку Государства Израиль с начала войны», — следует из текста сообщения.
Сенатор в свою очередь подарил израильскому премьеру оригинал статьи из американской газеты 1986 года, где была опубликована фотография Нетаньяху на церемонии открытия мемориала в Филадельфии в честь его покойного брата Йонатана, подполковника израильского спецназа, погибшего в 1976 году во время операции по освобождению заложников, захваченных пропалестинскими боевиками в аэропорту Энтеббе в Уганде.
Уточняется, что Нетаньяху растрогал подарок Феттермана.
Ранее Нетаньяху сообщил о планах укрепить отношения с Россией, для чего отправил в Россию военного секретаря Романа Гофмана.