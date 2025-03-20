Нетаньяху подарил сенатору США серебряный пейджер в память об операции в Ливане

Сенатор в свою очередь подарил израильскому премьеру оригинал статьи из американской газеты 1986 года, где была опубликована фотография Нетаньяху на церемонии открытия мемориала в Филадельфии в честь его покойного брата Йонатана, подполковника израильского спецназа, погибшего в 1976 году во время операции по освобождению заложников, захваченных пропалестинскими боевиками в аэропорту Энтеббе в Уганде.