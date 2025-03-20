Биолог Екатерина Суркова объяснила суть работы гена счастья

— «Ген счастья» — название, конечно, условное. Какой-то один ген не может отвечать за «все счастье». Но биологическая основа для тех или иных характерных ощущений безусловно есть. Ген 5-HTTLPR «связали» с счастьем лишь из-за того, что он участвует в выработке и транспортировке серотонина — «гормона радости», — отметила эксперт.