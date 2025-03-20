Биолог Екатерина Суркова объяснила суть работы гена счастья

Почему одни люди чаще радуются жизни, а другие склонны к пессимизму? Возможно, причина кроется в генетике. Ученые обнаружили, что вариации гена 5-HTTLPR могут влиять на уровень удовлетворенности жизнью. Об этом KP.RU рассказала Екатерина Суркова, кандидат биологических наук, руководитель отдела научной коммуникации медико-генетического центра Genotek.
— «Ген счастья» — название, конечно, условное. Какой-то один ген не может отвечать за «все счастье». Но биологическая основа для тех или иных характерных ощущений безусловно есть. Ген 5-HTTLPR «связали» с счастьем лишь из-за того, что он участвует в выработке и транспортировке серотонина — «гормона радости», — отметила эксперт.
Исследования показывают, если человек получил длинную вариацию гена 5-HTTLPR от обоих родителей, вероятность быть довольным жизнью значительно возрастает. Даже одна длинная копия увеличивает число «счастливчиков» на 10%.
Однако ученые подчеркивают, что на восприятие счастья влияют и внешние обстоятельства. Так что даже если «ген счастья» вам не достался, создать его можно — благодаря окружающей среде.