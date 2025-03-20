«И днем и ночью ходили проверяли документы»: ВСУ выдавали жителям Суджи номерные пропуски

Жители Суджанского района Курской области долгое время находились во власти украинских боевиков. Наконец, солдаты ВС России освободили курян от влияния ВСУ. Беженцы рассказали немало страшных историй о зверстве украинских и иностранных военных. Эвакуированная жительница Гончаровки Евгения Марченко поделилась с РИА Новости своей историей.
Как оказалось, уроженцы Суджи и близлежащих населенных пунктов не могли свободно покинуть территорию. У каждого жителя оккупированного города был пропуск. Евгения Марченко показала и свой. На нем указывались ФИО, адрес, номер жителя, срок действия документа.
«С этим пропуском можно ходить в город, и на улицу нельзя выходить без такого документа», — пояснила эвакуированная жительница.
Многих уроженцев Суджи использовали в качестве живого щита. Боевики ВСУ держали их как заложников.