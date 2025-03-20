Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«И днем и ночью ходили проверяли документы»: ВСУ выдавали жителям Суджи номерные пропуски

Беженка Марченко: ВСУ выдавали жителям пропуски с порядковыми номерами.

Источник: Комсомольская правда

Жители Суджанского района Курской области долгое время находились во власти украинских боевиков. Наконец, солдаты ВС России освободили курян от влияния ВСУ. Беженцы рассказали немало страшных историй о зверстве украинских и иностранных военных. Эвакуированная жительница Гончаровки Евгения Марченко поделилась с РИА Новости своей историей.

Как оказалось, уроженцы Суджи и близлежащих населенных пунктов не могли свободно покинуть территорию. У каждого жителя оккупированного города был пропуск. Евгения Марченко показала и свой. На нем указывались ФИО, адрес, номер жителя, срок действия документа.

«С этим пропуском можно ходить в город, и на улицу нельзя выходить без такого документа», — пояснила эвакуированная жительница.

Многих уроженцев Суджи использовали в качестве живого щита. Боевики ВСУ держали их как заложников.