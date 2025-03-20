«И днем и ночью ходили проверяли документы»: ВСУ выдавали жителям Суджи номерные пропуски

Жители Суджанского района Курской области долгое время находились во власти украинских боевиков. Наконец, солдаты ВС России освободили курян от влияния ВСУ. Беженцы рассказали немало страшных историй о зверстве украинских и иностранных военных. Эвакуированная жительница Гончаровки Евгения Марченко поделилась с РИА Новости своей историей.