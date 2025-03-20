Микрорайон Юбилейный стал самым экологичным в Иркутске

— Влияет роза ветров, перемещение промышленного загрязнения. Предполагаем, что поэтому самый неблагоприятный район по нашим исследованиям — Ново-Ленино. А в ИВАТУ мы обнаружили PM-частицы, которых не выявили больше ни в одном городе, — прокомментировала старший научный сотрудник лаборатории природных и антропогенных экосистем СИФИБР СО РАН, кандидат биологических наук Ольга Шергина.