Микрорайон Юбилейный стал самым экологичным в Иркутске

В областном центре определили самый экологичный микрорайон. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Госэконадзора региона, эксперты пришли к выводу, что самый чистый район — Юбилейный. А его противоположность — Ново-Ленино. Такое заключение вполне обосновано. Специалисты изучили, как ассимиляционные органы деревьев поглощают вредные вещества: серу, хлор, фтор и тяжелые металлы.
— Влияет роза ветров, перемещение промышленного загрязнения. Предполагаем, что поэтому самый неблагоприятный район по нашим исследованиям — Ново-Ленино. А в ИВАТУ мы обнаружили PM-частицы, которых не выявили больше ни в одном городе, — прокомментировала старший научный сотрудник лаборатории природных и антропогенных экосистем СИФИБР СО РАН, кандидат биологических наук Ольга Шергина.
Эти частицы, вероятно, попадают в воздух от выбросов двигателей самолетов. Они содержат большое количество углерода, серы и по составу похожи на пепел вулкана.