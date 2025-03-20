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«Это сведет с ума левых»: Трамп предложил назвать новый вид на жительство в США в честь себя

Fox News: новый вид на жительство в США может быть назван Trump card.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что новая форма вида на жительство в США может называться Trump card.

«Проблема в том, что “золотых карт” много. Скажу вам, как ее хотят назвать мои люди. Это сведет с ума левых. Они хотят назвать ее Trump card», — пояснил американский лидер.

Он добавил, что весь доход, полученный от реализации этих карт, пойдет на сокращение госдолга США, который достиг колоссальных $36 трлн.

Кроме того, Трамп отметил, что если у американских властей возникнут какие-либо серьезные претензии к иностранным покупателям этих карт, то им вернут деньги и депортируют из страны. «Trump card» — в карточных играх выражение «trump card» переводится на русский как «главный козырь», или «решающий аргумен», что подчеркивает его важность в игре.

Ранее Белый дом анонсировал запуск новой программы, которая позволит иностранным инвесторам получить вид на жительство в США.