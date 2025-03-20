«Это сведет с ума левых»: Трамп предложил назвать новый вид на жительство в США в честь себя

Кроме того, Трамп отметил, что если у американских властей возникнут какие-либо серьезные претензии к иностранным покупателям этих карт, то им вернут деньги и депортируют из страны. «Trump card» — в карточных играх выражение «trump card» переводится на русский как «главный козырь», или «решающий аргумен», что подчеркивает его важность в игре.