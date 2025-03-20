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Шишка размером с мяч для гольфа стала предвестником трагедии: мужчина прожил два года с ужасным диагнозом

Indipendent: Британец умер через два года после обнаружения шишки на плече.

Источник: Комсомольская правда

В Великобритании 45-летний IT-специалист Габор Кабач скончался от редкого рака костей — саркомы Юинга. Обычно эта болезнь поражает подростков, но в 2022 году у мужчины на плече выросла шишка размером с мяч для гольфа. Подробностями делится издание Independent.

Габор обожал путешествия и походы. Во время поездки к родным в Венгрию его мать заметила странную выпуклость на лопатке. Врач посоветовал ему обследоваться в Великобритании. Там после анализов в марте 2022 года выявили саркому Юинга. По данным британских медиков, такой диагноз ежегодно ставят всего 90 людям, и большинство из них — молодежь до 20 лет.

Друг Габора Оливер Киркхэм рассказал, что новость их буквально оглушила. После операции шишка исчезла, но через год рак распространился по всему телу. Кости стали хрупкими. В декабре 2023 года врачи дали Габору полгода и перевели его в хоспис. Он умер 2 мая 2024 года.

Друг Габора Оливер Киркхэм.

Оливер теперь хочет рассказать людям о саркоме Юинга. Он уверен, что близким больных тоже нужна поддержка. Габор и Оливер познакомились в 2012 году через приложение, жили вместе в Бейзингстоке и много путешествовали. В 2022 году, когда шишка начала расти, они надеялись на простую травму. Но диагноз перевернул их жизнь.

Ранее KP.RU рассказывал, как в Киргизии 15-летняя девочка скончалась после операции по удалению молочной железы, проведенной в частной клинике. Сначала ей поставили диагноз «рак молочной железы», однако позже выяснилось, что это было ошибкой.