Шишка размером с мяч для гольфа стала предвестником трагедии: мужчина прожил два года с ужасным диагнозом

Габор обожал путешествия и походы. Во время поездки к родным в Венгрию его мать заметила странную выпуклость на лопатке. Врач посоветовал ему обследоваться в Великобритании. Там после анализов в марте 2022 года выявили саркому Юинга. По данным британских медиков, такой диагноз ежегодно ставят всего 90 людям, и большинство из них — молодежь до 20 лет.