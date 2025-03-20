Погранпереход Покровка — Жаохэ в Хабаровском крае закроется 25 марта

В Хабаровске состоялось заседание координационного совета по работе пункта пропуска Покровка — Жаохэ, на котором изначально принято решение о том, что он будет функционировать до конца марта. Однако в связи с повышением температур и изменением текстуры льда на пограничной реке Уссури, Центр комплексных внешнеторговых услуг уезда Жаохэ принял решение о закрытии движения между странами на этом переходе с 25 марта, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».