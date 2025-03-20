Беженец рассказал, как в Суджанском районе насмерть замёрзла семья

Напомним, ранее пенсионерка из города Суджа Курской области рассказала, что во время оккупации населённого пункта украинскими формированиями ей приходилось красть из аптеки лекарственные препараты, без которых она бы умерла. Женщина также сообщила, что её единственный сын, который был усыновлён, погиб в городе в марте от осколочного ранения. У неё остались невестка и внук.