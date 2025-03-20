«Симпсоны» готовят человечество к катаклизмам: новая теория о легендарном мультике

События, происходящие в мультфильме «Симпсоны», нередко сравнивают с реальными историями. Чаще всего то, что случается в анимированном фильме, можно увидеть наяву. Сериал буквально готовит людей к возможным катаклизмам. Такое предположение высказал глава Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин, передает «Газета.ру».
По мнению муфтия, мультфильм «Симпсоны» — сценарий к будущему. Однако не совсем в прямом смысле. Все совпадения действительно неслучайны. Авторы сериала формируют у зрителя определенные смыслы, тестируют реакцию общества на то или иное событие. Людей буквально готовят к неизбежному.
«Вся система пропаганды сегодня строится через мемологию — многие важные события, которые происходят в мире, сначала обкатываются в кино, сериалах и мультфильмах», — пояснил муфтий Айнур Биргалин.
Мультфильм шел на опережение реальных событий с 1990 года. Пандемия коронавируса случилась в 2020, а Симпсоны знали о ней еще в 1993. То же относится к появлению умных часов Apple Watch и терактам в Нью-Йорке. KP.RU собрал целый топ предсказаний.