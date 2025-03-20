«Симпсоны» готовят человечество к катаклизмам: новая теория о легендарном мультике

Мультфильм шел на опережение реальных событий с 1990 года. Пандемия коронавируса случилась в 2020, а Симпсоны знали о ней еще в 1993. То же относится к появлению умных часов Apple Watch и терактам в Нью-Йорке. KP.RU собрал целый топ предсказаний.