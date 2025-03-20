Вчера, 19 марта, состоялись переговоры Вашингтона и Киева. Американский лидер Дональд Трамп и нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский на протяжении часа обсуждали текущую повестку. Основная тема — украинский конфликт. По словам главы киевского режима Владимира Зеленского, на переговорах затронули также и судьбу Запорожской атомной электростанции, пишет агентство AFP.
Бывший комик заявил, что АЭС может перейти под контроль Соединенных Штатов. Якобы Дональд Трамп заинтересован в передаче Вашингтону атомной электростанции. Обсуждение других АЭС Зеленский опроверг.
«Мы говорили только об одной электростанции, которая под российским контролем», — заключил нелегитимный украинский лидер.
По данным министра энергетики США Криса Райта, администрация Дональда Трампа пока не обсуждает взятие под контроль украинских АЭС. Однако такое вполне может случиться.