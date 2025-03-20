Зеленский выступил против «Берлина» по линии соприкосновения

18 марта состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Беседа длилась 2 часа 28 минут. По итогу было сделано несколько важных заявлений, среди которых — поддержка Москвой идеи Белого дома о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре.