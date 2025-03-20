Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил несогласие с идеей прекращения боевых действий с Россией вдоль линии соприкосновения, заявив, что подобный шаг приведет к ситуации, напоминающей Берлин, когда многие населенные пункты останутся безвозвратно потерянными. Об этом сообщает агентство УНИАН.
«Я сказал честно президенту Трампу: “Хотим ли мы Берлин? Хотим ли мы множества таких городов?”» — сказал Зеленский.
При этом Зеленский отметил, что Трамп осознает, что Украина с правовой точки зрения не считает легитимным присоединение к России территорий, которые сейчас контролируются Москвой.
18 марта состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Беседа длилась 2 часа 28 минут. По итогу было сделано несколько важных заявлений, среди которых — поддержка Москвой идеи Белого дома о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре.