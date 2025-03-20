В России меняются правила призыва с 1 апреля

Военкоматы в каждую призывную кампанию рассылают больше повесток, чем надо для выполнения задания по призыву, сообщил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. Поэтому часть решений о призыве граждан на военную службу отменяется.
— По итогам весенней призывной кампании 2023 года отменили свыше 11,6 тысяч решений о призыве граждан на военную службу. Они в период осеннего призыва вынуждены были вновь прибывать в военные комиссариаты для повторного прохождения мероприятий, связанных с призывом: профессиональный психологический отбор, медосвидетельствование и заседание призывной комиссии, — рассказал он «Парламентской газете».
Это создает неудобства для призывников, несет допнагрузку на членов призывной комиссии и приводит к неоправданному расходу бюджетных средств, отметил депутат.
Поправки продлевают срок действия решений призывной комиссии на год. Теперь молодые люди, которых признали годными к службе, но не успели отправить в воинские части, поедут туда сразу по объявлении нового призыва. Проходить медкомиссию и другие мероприятия заново им не нужно.
Еще увеличится список профессий для альтернативной службы — их станет 266. Также создадут единые призывные пункты в регионах, чтобы сократить количество задействованных сотрудников и медиков.
28 января депутаты Госдумы предложили разрешить призывным комиссиям пересматривать некоторые решения, в том числе те, которые касаются отсрочки от службы в армии.