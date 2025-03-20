В России меняются правила призыва с 1 апреля

Поправки продлевают срок действия решений призывной комиссии на год. Теперь молодые люди, которых признали годными к службе, но не успели отправить в воинские части, поедут туда сразу по объявлении нового призыва. Проходить медкомиссию и другие мероприятия заново им не нужно.