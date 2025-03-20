AP: Оттава ведёт переговоры с ЕС о снижении зависимости от США в обороне

Канадская сторона ведёт переговоры с ЕС о «снижении зависимости» от Соединённых Штатов в области обороны, пишет Associated Press.
Из публикации следует, что Оттава планирует отказаться от покупки у Вашингтона военных самолётов F-35.
В частности, речь идёт о приобретении «большего числа истребителей» у европейских государств.
«Канада ведёт переговоры с Евросоюзом о присоединении к усилиям ЕС по устранению зависимости от Соединённых Штатов в сфере безопасности с фокусом на закупку в Европе большего количества оборонного снаряжения, включая истребители», — говорится в публикации.
Кроме того, в материале сказано, что новый канадский премьер-министр Марк Карни поручил министру обороны Канады Биллу Блэру «пересмотреть закупку американских истребителей F-35».
Это связано с тем, что канадская сторона планирует выяснить «наличие у Оттавы других вариантов с учётом меняющейся обстановки».
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Канаде «суждено» стать 51-м штатом Соединённых Штатов.