AP: Оттава ведёт переговоры с ЕС о снижении зависимости от США в обороне

«Канада ведёт переговоры с Евросоюзом о присоединении к усилиям ЕС по устранению зависимости от Соединённых Штатов в сфере безопасности с фокусом на закупку в Европе большего количества оборонного снаряжения, включая истребители», — говорится в публикации.