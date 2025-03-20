Врач назвал самые опасные последствия боли в горле

Чтобы облегчить боль в горле, можно использовать аптечные аэрозоли, леденцы и растворы для полоскания. Если под рукой их нет, поможет обычный солевой раствор. Достаточно растворить чайную ложку соли в стакане теплой воды. Также эффективно полоскание отварами ромашки, шалфея или календулы.