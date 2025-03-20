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Врач назвал самые опасные последствия боли в горле

Терапевт Лысцов: ангина может спровоцировать гнойный абсцесс глотки.

Источник: Комсомольская правда

Ангину многие переносят «на ногах», считая обычной простудой, но на самом деле это серьезная болезнь, требующая внимания. Она может вызвать опасные осложнения. Об этом KP.RU рассказал врач-терапевт Михаил Лысцов.

— При правильном лечении ангина заканчивается полным выздоровлением. В противном случае могут возникнуть осложнения. К более серьезным можно отнести образование гнойного абсцесса глотки и отит, — отметил медик.

Кроме того, ангина может привести к поражению сердца, суставов и почек. Например, без должного лечения она способна спровоцировать ревмокардит — воспаление сердечной мышцы.

Чтобы облегчить боль в горле, можно использовать аптечные аэрозоли, леденцы и растворы для полоскания. Если под рукой их нет, поможет обычный солевой раствор. Достаточно растворить чайную ложку соли в стакане теплой воды. Также эффективно полоскание отварами ромашки, шалфея или календулы.