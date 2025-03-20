В Хабаровском крае суд утвердил решение по делу о гибели собаки

Инцидент произошел на одной из улиц города Бикин, где автомобиль совершил наезд на собаку. В результате столкновения животное погибло, а транспортному средству был причинен материальный ущерб. Разбираясь в обстоятельствах дела, суд установил, что у водителя имелась техническая возможность избежать столкновения с животным. Он мог либо полностью остановить автомобиль, либо объехать собаку. Однако хозяин животного выгуливал свою собаку без поводка, в результате чего она выбежала на проезжую часть дороги, что и привело к трагическому происшествию.