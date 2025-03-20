В Хабаровском крае суд утвердил решение по делу о гибели собаки

В Хабаровске апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Хабаровского краевого суда оставило без изменений решение Бикинского городского суда, который частично удовлетворил исковые требования пострадавших в деле о ДТП, в результате которого погибла собака, — сообщает телеграм-канал «Суды Хабаровского края».
Судебная коллегия установила, что вина в инциденте лежит как на водителе автомобиля, так и на владельце животного.
Инцидент произошел на одной из улиц города Бикин, где автомобиль совершил наезд на собаку. В результате столкновения животное погибло, а транспортному средству был причинен материальный ущерб. Разбираясь в обстоятельствах дела, суд установил, что у водителя имелась техническая возможность избежать столкновения с животным. Он мог либо полностью остановить автомобиль, либо объехать собаку. Однако хозяин животного выгуливал свою собаку без поводка, в результате чего она выбежала на проезжую часть дороги, что и привело к трагическому происшествию.
Суд применил принцип смешанной ответственности, который предполагает, что обе стороны — как водитель, так и собственник собаки — несут ответственность за происшедшее и обязаны возместить ущерб друг другу в равных долях. Это решение базируется на том, что действия обеих сторон стали причиной ДТП, и соответственно, ущерб должен быть разделен между ними.
Кроме того, суд отметил, что водителем не был соблюден обязательный досудебный порядок урегулирования спора, который установлен статьей 16.1 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». В результате этого исковые требования водителя о возмещении материального ущерба от гибели собаки были оставлены без рассмотрения.
Таким образом, Бикинский городской суд принял решение удовлетворить требования пострадавших только частично, пропорционально установленной степени вины каждого из участников происшествия. Апелляционное определение Хабаровского краевого суда поддержало решение нижестоящего суда, и оно вступило в законную силу, закрыв тем самым этот правовой спор.
Судебное разбирательство привлекло внимание общественности, так как вопросы ответственности владельцев домашних животных и водителей автомобилей в таких случаях остаются актуальными для правоприменительной практики.