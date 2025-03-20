Дальнему Востоку приготовиться: Кабмин дал жесткие установки

На правительственном совещании вице-премьер Патрушев дал жесткие установки — все возгорания должны быть максимально оперативно обнаружены и ликвидированы в первые сутки.
Силы и средства на нейтрализацию стихии он призвал не жалеть, и в первую очередь обеспечить защиту населённых пунктов. На труднодоступных территориях Дальнего Востока поручено вести профилактику. Об этом сообщает правительство России.
Отметим, что на текущий год Москвой было выделено 20 млрд рублей на борьбу с бедствиями, в том числе более 5 млрд дополнительно выделено наиболее подверженным риску регионам — Якутии, Забайкалью и Красноярскому краю.
Отметим также, что на совещании присутствовал губернатор Осипов. В прошлом году Забайкалье отличилось в этом контексте со знаком минус. Сейчас завершается комплектация штата пожарных подразделений, вырабатывается новая тактика тушения пожаров.