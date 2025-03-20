Тонны опасных продуктов нашли в сетях «Светофор» и «Маяк» в Приморье

В Приморском крае Россельхознадзор изъял 3,6 тонны опасной продукции из магазинов сетей «Светофор» и «Маяк». Решение приняли по итогам внеплановых проверок, которые прошли с 3 февраля по 15 марта. Инспекторы посетили 16 торговых точек во Владивостоке, Уссурийске, Находке, а также в Красноармейском, Ольгинском и Черниговском округах.
По данным пресс-службы Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, выявлено 148 нарушений. Среди них — хранение просроченных товаров, отсутствие ветеринарных сертификатов и несоответствие продукции стандартам качества. Лабораторный анализ 55 проб мяса и молока показал, что 22 образца не прошли проверку. В 16 случаях обнаружили компоненты, не указанные в составе. Например, в оленине курганского ООО «Курганский мясокомбинат “Стандарт”» нашли следы свинины и курицы, а в фарше «Домашний» ленинградского мясокомбината «Гатчинский» — ДНК птицы и бактерии листерии.
Фальсифицированными оказались колбасы, сосиски и консервы от производителей из Курганской, Калининградской, Московской и Ленинградской областей. Творог и сметана местного ИП Хижный В. А. не соответствовали нормам по жирно-кислотному составу и уровню стеринов.
Россельхознадзор направил 20 предостережений и возбудил административные дела. Решение о наказании станет известно после завершения разбирательств. Информацию о нарушениях передали в правительство Приморья и региональный Роспотребнадзор.
Проверки сети «Светофор» проводятся не только в Приморье. С декабря 2024 года из-за системных нарушений, преимущественно связанных с мясной и молочной продукцией, закрыто более 100 магазинов по всей России. В ведомстве ранее заявили, что ритейлер превратился в площадку для сбыта фальсификата.
Несмотря на скандалы, «Светофор» остается одним из крупнейших дискаунтеров страны. Сеть основали в 2009 году в Красноярске предприниматель Валентина Шнайдер и её сыновья. До последних проверок компания входила в топ-5 российских ритейлеров по обороту и количеству торговых точек.