Тонны опасных продуктов нашли в сетях «Светофор» и «Маяк» в Приморье

По данным пресс-службы Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, выявлено 148 нарушений. Среди них — хранение просроченных товаров, отсутствие ветеринарных сертификатов и несоответствие продукции стандартам качества. Лабораторный анализ 55 проб мяса и молока показал, что 22 образца не прошли проверку. В 16 случаях обнаружили компоненты, не указанные в составе. Например, в оленине курганского ООО «Курганский мясокомбинат “Стандарт”» нашли следы свинины и курицы, а в фарше «Домашний» ленинградского мясокомбината «Гатчинский» — ДНК птицы и бактерии листерии.