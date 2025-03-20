Машинисты и водители в Хабаровском крае зарабатывают больше офисных сотрудников

Чаще всего высокий доход предлагают машинистам, водителям, механикам и менеджерам по продажам. Также крупные суммы готовы платить врачам, главным инженерам и руководителям отделов. Например, стоматолог-хирург может зарабатывать до 700 тысяч рублей в месяц, а руководитель по развитию B2B-продаж — до 500 тысяч.