Машинисты и водители в Хабаровском крае зарабатывают больше офисных сотрудников

В Хабаровском крае работодатели предлагают зарплаты от 200 тысяч рублей специалистам в разных сферах. Больше всего таких вакансий в строительстве, добыче полезных ископаемых и металлургии. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Чаще всего высокий доход предлагают машинистам, водителям, механикам и менеджерам по продажам. Также крупные суммы готовы платить врачам, главным инженерам и руководителям отделов. Например, стоматолог-хирург может зарабатывать до 700 тысяч рублей в месяц, а руководитель по развитию B2B-продаж — до 500 тысяч.
По данным аналитиков российского рекрутингового ресурса HeadHunter, средняя зарплата в регионе за февраль составила 75 тысяч рублей, но квалифицированные специалисты получают в несколько раз больше.