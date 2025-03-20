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Машинисты и водители в Хабаровском крае зарабатывают больше офисных сотрудников

Жителям рассказали, кому платят больше 200 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае работодатели предлагают зарплаты от 200 тысяч рублей специалистам в разных сферах. Больше всего таких вакансий в строительстве, добыче полезных ископаемых и металлургии. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Чаще всего высокий доход предлагают машинистам, водителям, механикам и менеджерам по продажам. Также крупные суммы готовы платить врачам, главным инженерам и руководителям отделов. Например, стоматолог-хирург может зарабатывать до 700 тысяч рублей в месяц, а руководитель по развитию B2B-продаж — до 500 тысяч.

По данным аналитиков российского рекрутингового ресурса HeadHunter, средняя зарплата в регионе за февраль составила 75 тысяч рублей, но квалифицированные специалисты получают в несколько раз больше.