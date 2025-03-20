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Трамп показал красную кнопку в Овальном кабинете и рассказал о её функции

Глава Белого дома нажал на устройство, но ничего не случилось.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп показал журналистке американского телеканала Fox Лоре Ингрем красную кнопку, которая находится на его столе в Овальном кабинете.

«Говорят, что если я нажму на неё, то наступит конец света», — сказал глава государства.

Трамп применил устройство, но ничего не случилось. Президент объяснил, что с помощью кнопки заказывает себе диетическую колу.

Напомним, красная кнопка в Овальном кабинете была ликвидирована в 2021 году бывшим президентом США Джо Байденом. В январе 2025 года Трамп после своей инаугурации распорядился вернуть это устройство.