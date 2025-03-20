Надежда Бабкина получила от Следкома РФ медаль «За высокую гражданственность»

Бастрыкин в своей телеграмме подчеркнул огромный вклад Бабкиной в развитие культуры и искусства России. Он отметил её неутомимый труд и оптимизм, которые позволяют артистке сохранять молодость души и щедрость таланта на протяжении многих лет.