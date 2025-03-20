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Участник СВО рассказал омским студентам о «Крымской весне»

В Омске состоялся Урок мужества, посвященный 11-й годовщине присоединения Крыма к России.

Источник: Комсомольская правда

Участник специальной военной операции, доброволец Александр Проскуряков, встретился со студентами Омского колледжа ОмГМУ. Встреча прошла в рамках мероприятий, посвященных годовщине «Крымской весны».

Ветеран СВО рассказал студентам-медикам о важности единства тыла и фронта в защите Родины и подробно остановился на роли медицинских специалистов на передовой. Также Александр ответил на вопросы студентов о своем боевом опыте и работе в военно-спортивном патриотическом центре «Характер».

«Чтобы сохранить суверенитет нашей страны, нам необходимо быть командой, цельным и единым механизмом, который сможет противостоять любым внешним угрозам недоброжелателей», — отметил офицер запаса.

Ребята отметили, что живое общение с ветераном оказалось гораздо более впечатляющим, чем просмотр фильмов и репортажей. Ветеран СВО подробно и на реальных примерах объяснил ребятам как и почему началась специальная военная операция, а также о роли России в сохранении стабильности в мире.

Патриотические встречи с ветеранами и участниками боевых действий в Омске продлятся до конца месяца. Организатором мероприятия выступило Главное управление молодежной политики Омской области.

Ранее мы писали, что курсанты Омской академии МВД России спасли совенка.