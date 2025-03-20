Участник СВО рассказал омским студентам о «Крымской весне»

Ребята отметили, что живое общение с ветераном оказалось гораздо более впечатляющим, чем просмотр фильмов и репортажей. Ветеран СВО подробно и на реальных примерах объяснил ребятам как и почему началась специальная военная операция, а также о роли России в сохранении стабильности в мире.