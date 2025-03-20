Набросились с кулаками: во Владивостоке произошла драка в торговом центре

Опросив двух потерпевших 18 и 22 лет, полиция выяснила, что они услышали в свой адрес нецензурную брань от незнакомых парней, а затем по неизвестным причинам на них накинулись с кулаками. Оказалось, что ранее одного из задержанных уже привлекали к административной ответственности.