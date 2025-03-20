Набросились с кулаками: во Владивостоке произошла драка в торговом центре

Во Владивостоке в торговом центре на Семеновской произошла драка, во время которой сотрудники Росгвардии задержали двух 21-летних инициаторов конфликта. Полиция начала проверку, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.
Опросив двух потерпевших 18 и 22 лет, полиция выяснила, что они услышали в свой адрес нецензурную брань от незнакомых парней, а затем по неизвестным причинам на них накинулись с кулаками. Оказалось, что ранее одного из задержанных уже привлекали к административной ответственности.
После случившегося нарушители ответят за свой поступок по статьям о мелком хулиганстве и о побоях. Также полиция проводит проверку в отношении охранного агентства торгового центра.