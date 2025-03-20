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Миронов предложил приравнять жителей Суджи к участникам СВО

Миронов предложил приравнять жителей Суджи к участникам СВО для получения льгот.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» направил обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением приравнять жителей Суджанского района Курской области по мерам социальной поддержки, льготам и выплатам к участникам СВО, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Об освобождении захваченной ВСУ курской Суджи Минобороны РФ сообщило 13 марта.

«Учитывая тяжесть условий, в которых находились жители оккупированных районов, нахождение их фактически в районе боевых действий, предлагаю приравнять их по мерам социальной поддержки, льготам и выплатам к участникам специальной военной операции», — сказано в письме.

Как рассказал РИА Новости Миронов, это поможет частично компенсировать имущественный, физический и моральный вред, которые причинили украинские боевики. Он отметил, что в настоящее время продолжается эвакуация жителей Суджанского района Курской области. По словам лидера эсеров, по состоянию на 18 марта 2025 года вывезены 395 человек, из них 220 размещены в пунктах временного размещения на территории Курской области, где им оказывается необходимая помощь.

По мнению депутата Госдумы, все эти люди пережили самую настоящую оккупацию, издевательства, унижения, голод, а также есть среди них и те, кто потерял близких. Парламентарий добавил, что им срочно нужна медицинская и психологическая реабилитация для восстановления здоровья.

«Совершенно очевидно, что такую помощь невозможно оказывать в пунктах временного размещения. Именно поэтому мы предлагаем организовать реабилитацию вывезенных жителей Суджи в санаторно-курортных учреждениях Курской области и близлежащих регионов. Чтобы одновременно с медицинской реабилитацией осуществлялась помощь в организации их быта и налаживании мирной жизни. Вопросы острые, и я надеюсь на поддержку правительства в решении этих проблем», — заключил Миронов.