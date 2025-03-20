Миронов предложил приравнять жителей Суджи к участникам СВО

Как рассказал РИА Новости Миронов, это поможет частично компенсировать имущественный, физический и моральный вред, которые причинили украинские боевики. Он отметил, что в настоящее время продолжается эвакуация жителей Суджанского района Курской области. По словам лидера эсеров, по состоянию на 18 марта 2025 года вывезены 395 человек, из них 220 размещены в пунктах временного размещения на территории Курской области, где им оказывается необходимая помощь.