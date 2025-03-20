В России скоро изменятся правила призыва в армию: подробности

С 1 апреля в России вводятся обновленные нормы для призыва на военную службу. Тех, кто не смог отправиться в часть весной, мобилизуют уже осенью. Об этом пишет «Парламентская газета».
Так, перечень специальностей для альтернативной гражданской службы будет увеличен, активнее начнут применяться цифровые уведомления, а также в пилотном режиме запустят общую базу данных для призывников.
Также военкоматы смогут автоматически направлять на службу граждан, признанных годными, но не отправленных в части из-за отсутствия мест, в течение 12 месяцев с момента вынесения решения.
Уточняется, что нововведение планируется внести в статьи 28 и 29 законодательного акта «О воинской обязанности и военной службе».
Документ был внесен в Госдуму 13 февраля группой парламентариев во главе с главой комитета по обороне Андреем Картаполовым.
Предполагается, что обновленные нормы начнут действовать с 1 января 2025 года. Однако решения, касающиеся призыва, принятые в период с 1 октября по 31 декабря 2024 года, также подпадут под действие новых правил.
Ранее KP.RU писал о том, что проект закона, предоставляющего ветеранам боевых действий в Курской области особый статус, успешно прошел I чтение.