Актер Сергей Безруков погулял по местам детства своей жены в Иркутске

Тогда пятеро детей стали победителями в номинации и приняли участие в седьмом Большом Детском фестивале в Москве. С руководством региона обсудили проведения этого фестиваля ещё раз в 2027 году. Как раз это будет юбилейный год для Иркутской области и двух известных классиков — Валентина Распутина и Александра Вампилова.