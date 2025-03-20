Актер Сергей Безруков погулял по местам детства своей жены в Иркутске

Актер Сергей Безруков погулял по местам детства и юности своей жены во время гастролей в Иркутске. Об этом КП-Иркутск стало известно из тг-канала артиста. Именно в областном центре 10 лет назад Сергей познакомился с будущей супругой Анной.
— Мне вообще нравится отношение к детям, к их творчеству в Иркутске. В прошлом году здесь мы проводили ЭХО Большого Детского фестиваля. За семь дней состоялось 76 мероприятий. Особенно меня заинтересовали занятия в мастерских для воспитанников детских театральных студий, которые проходили в драматическом театре имени Охлопкова, — поделился актер.
Тогда пятеро детей стали победителями в номинации и приняли участие в седьмом Большом Детском фестивале в Москве. С руководством региона обсудили проведения этого фестиваля ещё раз в 2027 году. Как раз это будет юбилейный год для Иркутской области и двух известных классиков — Валентина Распутина и Александра Вампилова.
Сергей Безруков также поделился, что уже через несколько дней на сцене иркутского ТЮЗа, студенты курса актера покажут композицию «Живи и помни» по роману Распутина.