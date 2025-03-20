В Хабаровском крае внедряют экологически чистый общественный транспорт

В Хабаровском крае продолжается работа, направленная на снижение влияния общественного транспорта на окружающую среду. Так, в прошлом году парки автотранспортных предприятий пополнились 111 единицами экологически чистого подвижного состава, сообщает ИА AmurMedia.
Хабаровский край является активным участником федеральных проектов. В 2024 году благодаря привлечению средств федеральных казначейских кредитов удалось добиться массового обновления парка экологически безопасного транспорта.
— Мы получили 48 новых пассажирских автобусов на газомоторном топливе, которые сейчас используются на маршрутах между Хабаровском и Хабаровским районом. Также в краевую столицу прибыли 11 новых трамваев и 17 троллейбусов. Работа по повышению экологичности регулярных перевозок в регионе продолжится, — рассказали в региональном Минтрансе.
Автотранспортные предприятия частной формы собственности также нарастили парк газомоторных автобусов в Хабаровске до 244 единиц, что составляет почти половину от всех транспортных средств, задействованных в регулярных перевозках пассажиров в краевой столице.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, экологически чистый общественный транспорт позволяет сократить выбросы углеводородов в окружающую среду, оптимизировать расходы автотранспортных предприятий и снизить шумовое загрязнение в центре краевой столицы.