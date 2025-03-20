В Хабаровском крае внедряют экологически чистый общественный транспорт

— Мы получили 48 новых пассажирских автобусов на газомоторном топливе, которые сейчас используются на маршрутах между Хабаровском и Хабаровским районом. Также в краевую столицу прибыли 11 новых трамваев и 17 троллейбусов. Работа по повышению экологичности регулярных перевозок в регионе продолжится, — рассказали в региональном Минтрансе.