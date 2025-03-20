Место Хабаровска в «золоте» МХЛ может занять Бобруйск

В Молодежной хоккейной лиге, как и в КХЛ, завершается регулярный чемпионат. Хабаровская команда «Амурские тигры» занимает последнюю, девятую, строчку в «золотом» дивизионе, куда перешла буквально в прошлом сезоне. В соответствии с регламентом, занявшая последнее место команда переходит в более низкий, «серебряный», дивизион. Поправить турнирное положение у дальневосточной команды даже теоретических шансов уже нет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Также, в соответствии с правилами, команда «серебра», занявшая первое место, автоматически переходит в «золото» на место выбывшей команды. Сейчас за первое место там борются два коллектива — московская «Красная Армия» и «Динамо-Шинник» из белорусского города Бобруйск.
«Красная Армия» является молодежным клубом ЦСКА из КХЛ, а «Динамо-Шинник» — молодежная команда минского «Динамо». Причем минчане в этом сезоне Континентальной хоккейной лиги также показывают успешное выступление — они занимают вторую строчку в западной конференции, уступая лишь ярославскому «Локомотиву», который является безусловным лидером «регулярки».