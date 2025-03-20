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Выплаты по ОСАГО на японские авто снизятся: причины

ВЛАДИВОСТОК, 20 марта, ФедералПресс. Справочник стоимости запчастей для выплат по ОСАГО в России обновился. На некоторые марки авто цены запчастей выросли, но для других их, наоборот, снизили.

«Но при этом, несмотря на рост средних цен на запчасти, по итогам 2024 года средняя стоимость полисов ОСАГО составила 7616 рублей, что на 2,6% меньше, чем в 2023 году», — отметил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Цены на запчасти в обновленном справочнике ОСАГО снизились сразу для двух марок японских авто: Nissan (-1,9%) и Mitsubishi (-0,8%). Для Toyota цены подняли на 4%.

В среднем по стране стоимость запчастей выросла на 0,1%. В РСА говорят о том, что ситуация начинает стабилизироваться.

Ранее сообщалось о том, что курс доллара не окажет заметного влияния на цены на новые авто. В ближайшие месяцы дилеры точно не будут переписывать ценники, некоторые могут ограничиться лишь скидками и акциями.