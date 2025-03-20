Выплаты по ОСАГО на японские авто снизятся: причины

«Но при этом, несмотря на рост средних цен на запчасти, по итогам 2024 года средняя стоимость полисов ОСАГО составила 7616 рублей, что на 2,6% меньше, чем в 2023 году», — отметил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.
Цены на запчасти в обновленном справочнике ОСАГО снизились сразу для двух марок японских авто: Nissan (-1,9%) и Mitsubishi (-0,8%). Для Toyota цены подняли на 4%.
В среднем по стране стоимость запчастей выросла на 0,1%. В РСА говорят о том, что ситуация начинает стабилизироваться.
Ранее сообщалось о том, что курс доллара не окажет заметного влияния на цены на новые авто. В ближайшие месяцы дилеры точно не будут переписывать ценники, некоторые могут ограничиться лишь скидками и акциями.