Незаконную рекламу займов пресекли в Хабаровске

Антимонопольная служба пресекла распространение недостоверной рекламы займов в одном из торговых центров Хабаровска. Оказалось, что компания, предлагающая быстрые деньги, не числится в реестрах Центробанка. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Специалисты Управления Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю выявили рекламу, вводящую потребителей в заблуждение. На электронном табло в торговом центре размещался текст о выдаче займов до 15 тысяч рублей всего за 15 минут. Рядом находился указатель с названием компании.
«Центральный банк проверил информацию и выяснил, что такой организации нет в реестре микрофинансовых компаний, потребительских кооперативов и ломбардов», — рассказали в управлении Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю.
Антимонопольный орган признал рекламу незаконной и обязал ее снять. Специалисты напоминают: реклама финансовых услуг без лицензии Центробанка запрещена, а за нарушение предусмотрена административная ответственность.