Незаконную рекламу займов пресекли в Хабаровске

Специалисты Управления Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю выявили рекламу, вводящую потребителей в заблуждение. На электронном табло в торговом центре размещался текст о выдаче займов до 15 тысяч рублей всего за 15 минут. Рядом находился указатель с названием компании.