Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Незаконную рекламу займов пресекли в Хабаровске

Компания не состоит в реестрах Центробанка.

Источник: Комсомольская правда

Антимонопольная служба пресекла распространение недостоверной рекламы займов в одном из торговых центров Хабаровска. Оказалось, что компания, предлагающая быстрые деньги, не числится в реестрах Центробанка. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Специалисты Управления Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю выявили рекламу, вводящую потребителей в заблуждение. На электронном табло в торговом центре размещался текст о выдаче займов до 15 тысяч рублей всего за 15 минут. Рядом находился указатель с названием компании.

«Центральный банк проверил информацию и выяснил, что такой организации нет в реестре микрофинансовых компаний, потребительских кооперативов и ломбардов», — рассказали в управлении Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю.

Антимонопольный орган признал рекламу незаконной и обязал ее снять. Специалисты напоминают: реклама финансовых услуг без лицензии Центробанка запрещена, а за нарушение предусмотрена административная ответственность.