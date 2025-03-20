В Италии выпустили первую в мире газету, полностью написанную с помощью ИИ

Итальянская газета Il Foglio выпустила первый в мире номер, полностью написанный с помощью искусственного интеллекта (ИИ), сообщило британское издание The Guardian.
Экспериментальный выпуск из четырех страниц получил название Il Foglio IA и был опубликован 18 марта. Главный редактор газеты Клаудио Чераза заявил, что эксперимент призван показать влияние ИИ на современную журналистику.
Номер выпустили как в печатном виде, так и в цифровом формате. Он не содержит личных мнений, подробной аналитики или интервью. В статьях, которые составляют выпуск, нет прямых цитат.
Также уточняется, что в номере присутствуют публикация, касающаяся «парадокса итальянских трампистов», колонка о президенте РФ Владимире Путине и материал о реформах в экономике Италии.
Напомним, в марте 2023 года итальянский регулятор по защите персональных данных распорядился временно ограничить в стране применение чат-бота ChatGPT компании OpenAI. Речь шла об использовании персональной информации пользователей в Италии.
В январе 2025 года указанное ведомство заблокировало на территории страны китайский чат-бот DeepSeek. Регулятор пояснил, что принял такое решение, поскольку программа стала очень востребованной в магазинах приложений App Store и Google Play.