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В Италии выпустили первую в мире газету, полностью написанную с помощью ИИ

Экспериментальный номер из четырех страниц получил название Il Foglio IA.

Источник: Аргументы и факты

Итальянская газета Il Foglio выпустила первый в мире номер, полностью написанный с помощью искусственного интеллекта (ИИ), сообщило британское издание The Guardian.

Экспериментальный выпуск из четырех страниц получил название Il Foglio IA и был опубликован 18 марта. Главный редактор газеты Клаудио Чераза заявил, что эксперимент призван показать влияние ИИ на современную журналистику.

Номер выпустили как в печатном виде, так и в цифровом формате. Он не содержит личных мнений, подробной аналитики или интервью. В статьях, которые составляют выпуск, нет прямых цитат.

Также уточняется, что в номере присутствуют публикация, касающаяся «парадокса итальянских трампистов», колонка о президенте РФ Владимире Путине и материал о реформах в экономике Италии.

Напомним, в марте 2023 года итальянский регулятор по защите персональных данных распорядился временно ограничить в стране применение чат-бота ChatGPT компании OpenAI. Речь шла об использовании персональной информации пользователей в Италии.

В январе 2025 года указанное ведомство заблокировало на территории страны китайский чат-бот DeepSeek. Регулятор пояснил, что принял такое решение, поскольку программа стала очень востребованной в магазинах приложений App Store и Google Play.