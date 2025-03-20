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Хуситы ликвидировали американский беспилотник MQ-9 в центре Йемена

Беспилотный летательный аппарат был сбит над провинцией Дамар.

Источник: Аргументы и факты

Движение «Ансар Аллах» (хуситы) уничтожило американский беспилотный летательный аппарат в центральной части Йемен.

Источник в Йемене рассказал представителям средств массовой информации, что речь идёт о беспилотнике-разведчике MQ-9.

По его словам, дрон был сбит над провинцией Дамар.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ начать активные и решительные действия в отношении группировки «Ансар Аллах».

В частности, американские военные наносят удары по столице Йемена Сане, где находятся объекты хуситов.

Ранее сообщалось, что количество жертв авиаударов Соединённых Штатов по Йемену возросло до 53 человек.