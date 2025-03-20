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Почти четверть россиян пробовали сменить оператора, сохраняя номер телефона

ВЦИОМ: почти четверть россиян пробовали сменить оператора связи, сохранив номер.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Почти четверть (23%) россиян пробовали в течение последних двух лет сменить мобильного оператора, сохранив свой номер телефона, 98% респондентов знают о том, что есть такая возможность, согласно данным опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Абсолютное большинство россиян (98%) знают о возможности сменить оператора связи с сохранением номера телефона, 23% пробовали это сделать в течение последних двух лет, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Шесть из десяти (60%) опрошенных, которые пытались сменить оператора и при этом сохранить свой номер телефона, смогли это сделать, у 5% из них не получилось оставить старый номер.

По словам 10% респондентов, пробовавших сменить мобильного оператора, основной сложностью в этом процессе оказалась временная потеря связи, 8% сказали, что столкнулись с назойливыми звонками сотрудников, которые предлагали не менять оператора.

Всероссийский интернет-опрос «ВЦИОМ-Онлайн» проведен с 27 февраля по 4 марта 2025 года среди 2 тысяч россиян старше 18 лет, которые пользуются услугами мобильных операторов связи. Метод опроса — интернет-опрос по формализованной анкете на базе вероятностной панели «ВЦИОМ-онлайн». Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 3,1%.