Почти четверть россиян пробовали сменить оператора, сохраняя номер телефона

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Почти четверть (23%) россиян пробовали в течение последних двух лет сменить мобильного оператора, сохранив свой номер телефона, 98% респондентов знают о том, что есть такая возможность, согласно данным опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.