Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что даст фору Волочковой своим шпагатом

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что начал изучать сложные акробатические элементы на индивидуальных занятиях с тренером. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
«Все спрашивают, мол, почему это я решил сесть на шпагат? Может быть, это моя мечта, я умел когда-то, но в силу длительного перерыва после профессионального спорта все эти навыки были утрачены», — отметил он.
Пригожин также напомнил, что в молодости занимался вольной борьбой на профессиональном уровне. Он выразил намерение вернуть свою физическую форму и снова сесть на шпагат, добавив, что намерен «дать фору» балерине Анастасии Волочковой.
Ранее Пригожин прокомментировал слухи о желании его супруги, певицы Валерии, завершить музыкальную карьеру. По словам артиста, рано или поздно в жизни любого человека наступает момент, когда он понимает, что ему пора двигаться дальше.