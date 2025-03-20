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Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что даст фору Волочковой своим шпагатом

Продюсер начал изучать сложные акробатические элементы.

Источник: Аргументы и факты

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что начал изучать сложные акробатические элементы на индивидуальных занятиях с тренером. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

«Все спрашивают, мол, почему это я решил сесть на шпагат? Может быть, это моя мечта, я умел когда-то, но в силу длительного перерыва после профессионального спорта все эти навыки были утрачены», — отметил он.

Пригожин также напомнил, что в молодости занимался вольной борьбой на профессиональном уровне. Он выразил намерение вернуть свою физическую форму и снова сесть на шпагат, добавив, что намерен «дать фору» балерине Анастасии Волочковой.

Ранее Пригожин прокомментировал слухи о желании его супруги, певицы Валерии, завершить музыкальную карьеру. По словам артиста, рано или поздно в жизни любого человека наступает момент, когда он понимает, что ему пора двигаться дальше.