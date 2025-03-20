Рособрнадзор: ответы на ЕГЭ купить в интернете невозможно

Невозможно приобрести решения для ЕГЭ через интернет, и ни разу не было зафиксировано, чтобы экзаменационные материалы становились доступны в сети до старта испытаний. Об этом рассказал сообщил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский в беседе с РИА Новости.