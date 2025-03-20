Рособрнадзор: ответы на ЕГЭ купить в интернете невозможно

Невозможно приобрести решения для ЕГЭ через интернет, и ни разу не было зафиксировано, чтобы экзаменационные материалы становились доступны в сети до старта испытаний. Об этом рассказал сообщил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский в беседе с РИА Новости.
«Это полностью исключено. ЕГЭ отличает очень высокая степень защищенности экзаменационных заданий», — пояснил эксперт.
Он отметил, что экзаменационные материалы создаются в изолированных условиях, где запрещено использование любых устройств связи, а также отсутствует возможность выхода в интернет.
Круглинский также заверил, что организация ежегодно анализирует те «ответы», которые размещаются и продаются в сети.
Ранее в России активно обсуждалась новость об отмене ЕГЭ. Однако позднее подобную идею опровергли. Так, глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что подобного экзамена возможна только в том случае, если он перестанет совершенствоваться.