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Рособрнадзор: ответы на ЕГЭ купить в интернете невозможно

В Рособрнадзоре заявили, что ответы на ЕГЭ невозможно купить в интернете.

Источник: Комсомольская правда

Невозможно приобрести решения для ЕГЭ через интернет, и ни разу не было зафиксировано, чтобы экзаменационные материалы становились доступны в сети до старта испытаний. Об этом рассказал сообщил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский в беседе с РИА Новости.

«Это полностью исключено. ЕГЭ отличает очень высокая степень защищенности экзаменационных заданий», — пояснил эксперт.

Он отметил, что экзаменационные материалы создаются в изолированных условиях, где запрещено использование любых устройств связи, а также отсутствует возможность выхода в интернет.

Круглинский также заверил, что организация ежегодно анализирует те «ответы», которые размещаются и продаются в сети.

Ранее в России активно обсуждалась новость об отмене ЕГЭ. Однако позднее подобную идею опровергли. Так, глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что подобного экзамена возможна только в том случае, если он перестанет совершенствоваться.